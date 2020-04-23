Коронавирус будет "зверствовать" еще долгое время – ВОЗ [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция не оставит человечество в покое еще много лет.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
По их словам, инфекция только начинает набирать оборотов в странах Африки, Восточной Европы и Америки.
"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которых это коснулось в начале пандемии, теперь начинают видеть обновление. Нас ждет долгий путь. Этот вирус с нами надолго",- отмечается в сообщении.
Отмечается, что, не смотря на мировую статистику угасания болезни, множество стран все еще находятся на начальных стадиях эпидемии.
Читайте также, в Великобритании зарегистрировали пик заболеваемости коронавирусом. После этого эпидемия в стране должна постепенно пойти на спад.
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