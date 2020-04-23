На Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области [ Редактировать ]
В зоне проведения боевых действий на востоке Украины погиб украинский военнослужащий из Львовской области. Об этом сообщает Львовская областная госадминистрация.
"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 128 отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщает Львовская ОГА.
Вместе с тем гибель бойца ВСУ не подтверждают в штабе Операции объединенных сил. В вечерней сводке сообщается только о трех раненых воинах.
"23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня... Подавляющее большинство обстрелов зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"... Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - информирует командование.
По официальным данным, последний раз украинская армия несла потери на Донбассе 20 апреля. Тогда в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.
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12 апреля в результате обстрела украинских позиций в Луганской области погиб один боец ВСУ, еще один получил ранения. За минувший сутки были ранены трое украинских военнослужащих.
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