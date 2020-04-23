В Украину вернутся 69 моряков, которые находились на карантине на лайнере Eleftherios Venizelos в Греции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

При этом еще 12 украинских моряков остаются на судне в условиях карантина.

"С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Наконец 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на борту американского авианосца коронавирусом заразилось более ста моряков.