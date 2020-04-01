На борту американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt), экипаж которого составляет почти 5 тысяч человек, зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

24 марта анализы трех моряков на борту корабля дали положительный результат на COVID-19 и к 31 марта число зараженных превысило сотню. Капитан авианосца Бретт Крозье обратился к Министерству обороны США с просьбой о помощи, чтобы спасти жизни моряков.

Министр обороны США Марк Эспер в ответ заявил, что, на данный момент необходимости эвакуировать экипаж нет. В случае необходимости, экипаж авианосца получит необходимую медицинскую помощь, туда направят команды медиков.

Глава Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Джон Аквилино заявил, что моряки будут находится в карантине и изоляции прямо на борту корабля. После того, как вспышку инфекции локализуют, авианосец продезинфицируют. В данное время авианосец находится на рейде возле острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная база США.

Также стало известно, что коронавирус также обнаружили у нескольких человек на борту авианосца "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan), находящегося на базе в Японии.

Американский атомный авианосец "Теодор Рузвельт" - четвёртый корабль типа "Нимиц". Спущен на воду в октябре 1985 года, стоимость его постройки составила примерно 4,5 млрд долларов. Его авиационная группа насчитывает 90 самолетов и вертолетов.