В четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны, записав видео. Так, он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

Зеленский заявил, что у властей есть четкий план выхода из карантина.

По словам главы государства, вскоре глава правительства Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий выхода из карантина.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер озвучит детальный сценарий из 5 этапов выхода из карантина", - сказал президент.

Ранее в ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе.