2020 год обещает стать самым жарким в истории [ Редактировать ]
Нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, пишет The Times. Прошлый год уже стал рекордным по температуре во всем мире.
По данным американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), первые три месяца 2020 года стали одними из самых жарких в истории наблюдений. Жарче было только в первые три месяца 2016 года. С вероятностью 75% 2020 год станет самым жарким в истории, а 99,9%, что он войдет в пятерку лет с самой высокой температурой.
Особенно быстро растет температура в Европе. С XIX века средняя температура повысилась на 2°, тогда как во всем мире только на 1,1°C. По данным европейской службы отслеживания климатических изменений Copernicus, с 2000 года в Старом Свете было отмечено 11 из 12 самых жарких лет в истории.
Стремительное потепление в Европе объясняется двумя основными факторами. Во-первых, суша в целом нагревается быстрее, чем океан. Во-вторых, массовая остановка производств в Европе и падение перевозок автомобильным транспортом из-за пандемии коронавируса. Меньше выбросов и примесей в атмосфере также позволяют быстрее нагреваться земле.
Между тем глобальное потепление и изменение климата уже сказывается на Украине. Причиной пылевой бури, которая 16 апреля наблюдалась в Киеве, ученые называют бесснежную зиму и отсутствие привычной нормы осадков. Это приводит к воздушной эрозии почв.
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