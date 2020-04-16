Пылевая буря и обвал моста: что происходит в Киеве [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, в Киеве возникла пылевая буря, которая ухудшила видимость на трассах возле столицы.
Сразу с нескольких направлений на Киев надвигаются облака пыли с ураганным ветром. Видео бури опубликовали очевидцы в соцсетях. Также о пылевой буре сообщают жители Киева, Вышгорода и Ирпеня.
В КГГА объяснили, что подобное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. В результате происходит воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и есть причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.
Из-за сильного ветра в Киеве произошло обрушение части временной конструкций на Подольском мосту. При этом, сам мост не поврежден. По информации КГГА, пострадавших в результате обрушения нет, выполняются работы по восстановлению конструкций.
Ранее мы писали, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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