В пятницу, 24 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent к 8.17 выросли на 3,2% до $22,02 за баррель. Подорожание нефть происходит благодаря сигналам производителей о сокращении добычи, а также после одобрения новых стимулирующих мер в США.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI повысились на 4% до $17,16. Накануне Brent подорожала на 5%, WTI - на 20%, пишет Рейтер. Несмотря на рост в пятницу, нефть может завершить снижением восьмую неделю из последних девяти, причем эта неделя запомнится как одна из самых волатильных в истории нефтяного рынка.

Brent с начала недели подешевела на 20%, WTI - более чем на 3%.

"Фундаментальные показатели изменились не так сильно, чтобы поддержать рост, однако с учетом недавнего падения отскок был ожидаем", - говорится в сообщении банка ING.

Напомним, 21 апреля нефть подорожала до $1,37 за баррель после того, как накануне упала до отрицательных значений.