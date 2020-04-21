Американская нефть марки WTI (Western Texas Intermidiate) во вторник, 21 апреля, подорожала до $1,37 за баррель после того, как накануне упала до отрицательных значений. Об этом сообщает Reuters.

Такую цену дают за нефть с поставкой в мае. Фьючерсы на нефть с поставкой в июне торгуются по $21,39 за баррель. Европейская нефть марки Brent с поставкой в июне продается по $25,37 за баррель.

20 апреля цена нефти WTI (используется как индекс для торговых сделок внутри США) впервые в истории стала отрицательной. Инвесторы были готовы доплатить $36(!), если у них в мае заберут сырье, которое просто негде хранить.

Обвал цен на нефть происходит из-за снижения мирового спроса в связи с карантинными мерами, которые принимаются во всем мире, чтобы остановить распространение коронавируса. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, переизбыток нефти в апреле составит 29 млн баррелей в сутки, а в 2020 году — 9,3 млн баррелей в сутки.

Перепроизводство на фоне падения мирового спроса привело к увеличению запасов нефти, и теперь все хранилища и танкеры заполнены.

Аналитики американского банка Citi ожидают, что вчерашняя ситуация, когда за нефть доплачивали продавцы, может повториться и прогнозируют появление "диких цен" в течение следующих 4-6 недель.