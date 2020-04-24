Мінсоцполітики повідомило, що почали виплачувати пенсіонерам обіцяну "карантинну" тисячу гривень. Кошти покладуть на рахунки в банках, а тим, у кого їх немає - гроші принесуть поштарі.

Решта новин економіки - в нашому огляді.

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На одноразову допомогу під час карантину держава спрямувала 10 мільярдів 600 мільйонів гривень.

По одній тисячі отримають пенсіонери, виплати яких менше ніж 5 тисяч, а також громадяни, які одержують соцдопомогу з інвалідності та за віком, але не мають пенсії. За повідомленням Мінсоцполітики, 7 мільйонів українців, які мають рахунки в банку, отримають ці кошти не пізніше ніж 24 квітня. Решті - виділені гроші принесуть листоноші додому протягом 5 днів. Цю одноразову допомогу, за рішенням Кабміну, не враховуватимуть у розмір субсидій.

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Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить уже 4 мільярди 700 мільйонів гривень, - таку статистику наводить виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець. Офіційно йдеться про кризу неплатежів. На думку очільника відомства, доручення Кабміну про невід'єднання споживачів за несплату під час карантину - громадяни сприйняли як можливість взагалі не платити за послуги.

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Українські малі та середні фермери продають за безцінь свіжу городину і перебувають на межі банкрутства, - з такими заявами виступають оператори Агро-ринків. Зокрема, за даними стратегічного Агро-центру "Шувар" у Львові, ціни на ранні овочі різко впали від 10 до 50 відсотків. Більшість виробників взагалі не може знайти ринки збуту через закриття більшості гуртових та роздрібних ринків в Україні.

Галина Сокотнюк, продавчиня на ринку Одеси:

Люди вирощують - а збуту немає! Безгрошів'я! А чому безгрошів'я - бо без роботи людей багато! А вони ж намучились: вирощували цю капусту, оту редьку і віддають вже по символічній ціні. Капуста коштує 25 гривень, якщо в цей час минулого року вона до 40 доходила!

Віктор, покупець у Харкові:

Тяжело будет, плохо. - Чому? - Я считаю, что базар должен работать. Просто как-то должны люди ходить - то ли в масках, в перчатках, ну типа такого плана. Без базара не обойтись, все равно. Здесь, в крайнем случае, можно поторговаться, выторговать, понимаете.

У структурі українського виробництва овочів та фруктів частка дрібних та середніх підприємців становить 80 відсотків - це переважно сімейні господарства. Оператори ринків просять відновити роботу закладів за умов дотримання всіх санітарних умов.