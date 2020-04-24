Які рішення потрібні, щоб підтримати нашу економіку під час коронакризи, та коли зможемо вийти з карантину, - прокоментували сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

КАРАНТИН: КОЛИ ЗМОЖЕМО ВИЙТИ?

Во первых, я считаю что подобные вещи должны анализироваться и готовиться специалистами который участвуют в остановке эпидемии, понимают опасность и перспективы. И после того как будет всесторонне рассмотрена информация, только тогда принимать решения - когда и в каком виде останавливать карантин. Мы видим как в других странах, которые пошли на то чтобы частично отменять карантин и при каких условиях. Безусловно, нам сейчас надо думать и люди жду от нас от политиков, как будет выходить страна из карантина, какая помощь будет оказана людям, предпринимателям, промышлености бюджетным организациям, медикам, учителям, чтобы выйти из карантина и начать деятельность - это, на мой взгляд, самое важное. Планы есть, мы о них знаем, мы с ними общаемся, надо уже переходить к действиям, это сейчас самое главное, люди должны видеть, что начались действия.

ЯК ЗБЕРЕГТИ РОБОЧІ МІСЦЯ ПІД ЧАС КРИЗИ?

Решения должны быть быстрые, решения должны быть конкретные, чтобы помогать людям которые потеряли работу деньгами, выплачивать деньги, предпринимателям давать беспроцентные кредиты, вплоть до бюджетных поступлений - тем предпринимателям, которые содержат людей, которые не уволили и выплачивают зарплаты. Так поступают многие страны и мы не исключение, у нас более 2 млн безработных людей насчитывается: люди, которые приехали из-за границы, потеряли здесь работу; официальные - которые были зарегистрированы на бирже труда. Вот им всем надо помочь. И когда на помощь по безработице выделяется 7 млн гривен, а на внешний долг - 144 млрд, то мы категорически против, мы считаем что просто унижение страны. Мы выступаем против этого, надо поменять местами: 7 млн - на долги, а 144 млрд - на поддержку людей, малого, среднего бизнеса, всех тех, кто сегодня требует поддержки.

МЕДРЕФОРМА: ЯК ВРЯТУВАТИ ЛІКАРНІ?

Я разговаривал сам с министром, и кстати, мы за него голосовали, в надежде на то, что он остановит драконовскую медреформу, и я убежден, что у него есть такие мысли, есть позиция - я с ним говорил в этом отношении, и мы будем настаивать на том, чтобы отменить эту реформу, которую кстати сегодняшняя власть тоже продолжала пол года. Довели - когда началась эпидемия, только тогда начали, как говорится, заниматься этим вопросом. Мы убеждены, что эта реформа будет изменена, что больницы не будут закрыты. Не дай Бог бы Супрун довела уничтожение медицины, то что она делала - у нас были бы последствия гораздо страшнее.

ЕНЕРГЕТИКА: ЯК НЕ ДОПУСТИТИ ЩЕ ОДНУ КРИЗУ?