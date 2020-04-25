ФК "Динамо" Київ за підтримки Ігоря Суркіса доправив у військовий клінічний госпіталь гуманітарну допомогу [ Редактировать ]
Допомога бійцям від футболістів. Гравці "Динамо" Київ сьогодні відвідали Головний військовий клінічний госпіталь. Туди доправляють важкопоранених воїнів із передової.
З ініціативи президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса футболісти і представники фан-клубу привезли бійцям взуття, спортивні костюми, футболки, шорти, продукти й солодощі. А оскільки через карантин всередину будівлі зараз нікого не пускають - подарунки передали через волонтерів.
Гравці також записали відеозвернення для військових - у ньому висловили підтримку, та запросили їх на матчі "Динамо" Київ після закінчення карантину.
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