Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 3 миллиона.

Об этом пишет Worldometers.

По информации, от коронавируса уже скончались более 200 тысяч человек, еще 882 772 победили болезнь.

Отмечается, что наибольшее количество больных в США, где фиксируется почти 1 миллион случаев, второй в рейтинге стоит Испания, в которой находятся 226 629 больных, бронзу в рейтинге "получила" Италия со 197 675 случаями.

Тем временем в Украине на 27 апреля зарегистрированы более 9 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из них 220 закончились летальным исходом.