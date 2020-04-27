Коронавирус "заразил" более 3 миллионов человек [ Редактировать ]
Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 3 миллиона.
Об этом пишет Worldometers.
По информации, от коронавируса уже скончались более 200 тысяч человек, еще 882 772 победили болезнь.
Отмечается, что наибольшее количество больных в США, где фиксируется почти 1 миллион случаев, второй в рейтинге стоит Испания, в которой находятся 226 629 больных, бронзу в рейтинге "получила" Италия со 197 675 случаями.
Тем временем в Украине на 27 апреля зарегистрированы более 9 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из них 220 закончились летальным исходом.
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