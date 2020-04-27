Не дочекались рішень уряду у Мукачевому. Там непродовольчі магазини роздрібної та оптової торгівлі вже працюють. Рішення ухвалили у Мукачівській ОТГ. При цьому зазначили, що працівники торгівлі та покупці дотримуються протиепідемічних правил: у магазинах всі в масках, а приміщення дезінфікують. Та чи не суперечить це закону - з'ясовувала Мар'яна Мартин.

Відвідати непродовольчі крамниці нині можна в Мукачеві. Уже не перший день в місті працюють магазини оптової та роздрібної торгівлі - площею не більше двохсот квадратних метрів. Приймає відвідувачів і найбільший промисловий ринок міста. Люди дивуються такому рішенню влади, однак розуміють, чому вдалися до такого кроку.

Яна, жителька Мукачевого:

На данішній період, це не дуже так і необхідність, або можна зрозуміти і власників магазинів, так як вони платять за оренду, товар стоїть.

Оксана, жителька Ужгорода:

Я би особисто зробила би повну ізоляцію, ну хоча би до наступної середи. Тому що зараз при близьких контактах дуже висока ймовірність зараження.

Дозволили підприємцям працювати за рішенням штабу надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ОТГ. Та на яких підставах ухвалили таке рішення - в міській раді не коментують. А от головний санітарний лікар України вважає, що такі дії суперечать закону.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Законодавча база чітко говорить, що карантин є обов'язковим до виконання всіма. Якщо хтось послаблює вимоги карантину, це робота до правоохоронних органів. Треба звертатись до правоохоронних органів які повинні вживати і відкривати кримінальні справи.

Поліція Закарпаття вивчає ситуацію. Перевірив роботу ринків у місті й голова обласної адміністрації.

Олексій Петров, голова Закарпатської облдержадміністрації:

Покупці і продавці повинні носити маски та рукавички. Дотримуватися безпечної дистанції. Дезінфекція території повинна проводитися регулярно!

Правила дотримання карантину в Мукачеві і не тільки - контролюють правоохоронці.