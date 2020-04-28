Ослабление карантина: какие заведения не будут открывать [ Редактировать ]
Уже в мае в Киеве планируют ослабление карантина. Однако на первом этапе останутся закрытыми школы и торговые центры. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В частности, не будут открывать:
- школы
- детские сады
- детские площадки
- спортивные площадки
- прибрежные зоны отдыха.
Ослабление ограничений для их посещения будет следующим этапом.
Отдельно мэр отметил, что крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.
Также мэр города рассказал о том, как будут ослаблять карантин и что откроют в первую очередь.
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