Уже в мае в Киеве планируют ослабление карантина. Однако на первом этапе останутся закрытыми школы и торговые центры. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, не будут открывать:

школы

детские сады

детские площадки

спортивные площадки

прибрежные зоны отдыха.

Ослабление ограничений для их посещения будет следующим этапом.

Отдельно мэр отметил, что крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Также мэр города рассказал о том, как будут ослаблять карантин и что откроют в первую очередь.