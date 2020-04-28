Заработает транспорт и кафе: как Киев будет выходить из карантина [ Редактировать ]
Во вторник, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко представил план выхода Киева из карантина, в рамках которого откроют парки и скверы, а также запустят общественный транспорт. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Как он отметил, киевская власть на первом этапе выхода из карантина разрешит:
- работу продовольственных магазинов общей площадью до 300 кв.м. с требованием присутствии не более 1 человека на 10 кв.м площади. А также обязательная санитарная обработка помещений дважды в день;
- открытие парикмахерских, салонов красоты исключительно по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента;
- работу кафе, которые смогут работать на вынос с требованием санитарной обработки помещений дважды в день;
- работу временных сооружений с запретом потребления пищи и напитков на месте;
Ранее был обнародован подробный план выхода Украины из карантина.
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