Во вторник, 28 апреля, Кабинет министров Украины отозвал кандидатуру экс-президента Грузии Михеила Саакашвили как кандидата на должность вице-премьера по вопросам реформ. Об этом написал в Facebook Юрий Бутусов.

"Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, журналист также рассказал, что у президента Владимира Зеленского была идея назначить главой Государственного бюро расследования экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

Отметим, что на официальном сайте Верховной Рады не было зарегистрировано представления на назначение Саакашвили вице-премьером.

По словам Бутусова, во фракции "Слуга народа" удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили на указанную должность. Однако, в партийном чате чуть больше 100 человек изъявили желание поддержать такое назначение.

"Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен", - отметил журналист.

Он также добавил, что президент Зеленский все же может добиться назначения экс-президента Грузии на должность вице-премьера по реформам. Но для этого гаранту необходимо взять на себя ответственность и выполнить новые требования групп влияний во фракции "Слуга народа". Однако, по словам Бутусова, "масштабы такого размена до этого момента президент не осознавал".

Он сообщил, что сейчас рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах городского главы Одессы как кандидата от "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической, и финансовой.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о рынке земли.