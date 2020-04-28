В украинских тюрьмам выявили еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Сообщается, что по состоянию на 28 апреля из новых случаев заражения 4 раза коронавирус обнаружили у работников Государственной уголовно-испольнительной службы.

Также по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Кропивницкому и Черновицком следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках.