В украинских тюрьмах возросло количество больных коронавирусом [ Редактировать ]
В украинских тюрьмам выявили еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.
Сообщается, что по состоянию на 28 апреля из новых случаев заражения 4 раза коронавирус обнаружили у работников Государственной уголовно-испольнительной службы.
Также по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Кропивницкому и Черновицком следственном изоляторе.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках.
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