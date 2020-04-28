В Люксембурге все население протестируют на коронавирус/ Фото: uniclinic.com.ua

Правительство Люксембурга планирует провести тестирование на коронавирус всего населения страны. Об этом сообщает Le Parisien.

"Всеобщее тестирование должно начаться 19 мая и продлится в течение месяца. Ежедневно планируется проведение 20 тысяч лабораторных тестирований. Всего в стране проживает чуть более 600 тысяч человек", - говорится в сообщении.

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Сначала на коронавирус проверят студентов и преподавателей. Они должны пройти проверку 4 мая перед возобновлением учебного процесса в университетах.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 апреля в Люксембурге подтверждено 3729 случаев коронавируса, 88 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках.

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