В одной из стран на коронавирус проверят все население [ Редактировать ]
Правительство Люксембурга планирует провести тестирование на коронавирус всего населения страны. Об этом сообщает Le Parisien.
"Всеобщее тестирование должно начаться 19 мая и продлится в течение месяца. Ежедневно планируется проведение 20 тысяч лабораторных тестирований. Всего в стране проживает чуть более 600 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Сначала на коронавирус проверят студентов и преподавателей. Они должны пройти проверку 4 мая перед возобновлением учебного процесса в университетах.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 апреля в Люксембурге подтверждено 3729 случаев коронавируса, 88 человек умерли.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках.
Также мы писали о том, что в Украине увеличат количество тестов на коронавирус.
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