В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар [ Редактировать ]
Во вторник, 28 апреля, в Олевском районе Житомирской области возник новый лесной пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Около 15:00 в Олевском районе возникло возгорание травы, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская.
"Местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины", - сообщили в ГСЧС.
Сообщается, что к тушению пожара привлечены 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.
Ранее сообщалось, что под Житомиром спасатели локализировали лесной пожар.
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