В больницах Черновицкой области с коронавирусом COVID-19 или подозрением на него находится 501 пациент. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В общем с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 947 жителей области.

"В больницах области по состоянию на 28 апреля находится 501 человек. Из них у 190 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением", - сообщили в ОГА.

За минувшие сутки госпитализировали еще 38 человек, которых проверят на коронавирус.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 28 апреля находится 51 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимациях - 42, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 8", - добавили в областной администрации.

Среди тяжелобольных пациентов есть двое детей. У 5-летней девочки коронавирус подтвердили еще на прошлой неделе. И она до сих пор в тяжелом состоянии подключена к аппарату ИВЛ.

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