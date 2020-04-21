Словакия ослабляет карантин [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, стало известно, что правительство Словакии разработало четырех этапный план для смягчения карантинных мер в связи с коронавирусом. Об этом сообщает издание SME.
Согласно плану, со среды, 22 апреля, в стране начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров. Рестораны и пабы также будут открыты. Кроме того, будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и спортивные площадки.
План ослабление карантинных мероприятий должен быть утвержден во вторник, 21 апреля, Центральным кризисным штабом Словакии.
Следующие этапы смягчения карантина предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуги такси, а также крупные магазины и библиотеки, и общественные и культурные мероприятия.
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