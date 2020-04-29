Місто Каховку у Херсонській області закривають на карантин. Про це повідомили в поліції області. Там виявили 22 випадки інфікування коронавірусом. Відсьогодні з восьмої години ранку до шостої ранку четвертого травня місто буде закрите на в'їзд-виїзд.

Туди зможуть потрапити лише жителі Каховки та спецрейси, що забезпечують перевезення співробітників об'єктів критичної інфраструктури. У Каховці встановлять карантинні мобільні блокпости та перекриють дороги бетонними блоками.