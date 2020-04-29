В Николаеве чемпионка Украины по легкой атлетике насмерть сбила беременную женщину (видео) [ Редактировать ]
В Николаеве известная спортсменка Ольга Ладыга, находясь за рулем автомобиля, сбила насмерть женщину-пешехода. На время следствия подозреваемую заключили под стражу, однако ее защита просит суд смягчить меру пресечения. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Николаева.
Смертельное ДТП произошло вечером 13 марта в Николаеве на улице Озерной. Ольга Ладыга находилась за рулем Mitsubishi Pajero и на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 32-летнюю женщину, которая погибла на месте. Как выяснилось, она была беременна.
Ольга Ладыга управляла автомобилем без водительского удостоверения, которое она вообще не получала. Автомобиль принадлежит ее молодому человеку. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора.
Как сообщает "Преступности.нет", к ходатайству адвоката Ладыги о смягчении меры пресечения прилагаются четыре заявления о готовности взять подозреваемую на поруки от лиц, "занимающихся деятельностью в области спорта и физической культуры". Среди них преподаватели легкой атлетики и президент областной Федерации легкой атлетики Анатолий Бугаев.
25-летняя Ольга Ладыга является чемпионкой Украины по прыжкам в высоту, имеет звание мастера спорта. В сети можно найти резюме девушки, которая ищет работу фотомодели.
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