В пятницу, 13 марта, около 19.00 в Николаеве девушка на Mitsubishi Pajero сбила беременную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, 32-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте.

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За рулем была 25-летняя фотомодель и мастер спорта по прыжкам в высоту. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

А также, на месте ДТП девушка заявила, что удостоверения при себе нет. Позже она призналась, что его нет вообще, а авто принадлежит ее парню.