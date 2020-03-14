В Николаеве девушка насмерть сбила беременную женщину [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, около 19.00 в Николаеве девушка на Mitsubishi Pajero сбила беременную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Нацполиция.
Так, 32-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте.
За рулем была 25-летняя фотомодель и мастер спорта по прыжкам в высоту. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
А также, на месте ДТП девушка заявила, что удостоверения при себе нет. Позже она призналась, что его нет вообще, а авто принадлежит ее парню.
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