Ученые из британского Университета Центрального Ланкашира выяснили, что пандемия коронавируса COVID-19 свела на нет сезонную эпидемию гриппа. Результаты их исследований опубликовало издание The Conversation.

Как и COVID-19, грипп передается через микровыделения из носа или рта больного. Таким образом вирус переходит на руки и другие поверхности.

Пандемия коронавируса привело к тому, что люди стали чаще и тщательнее мыть руки после походов на улицу. Теперь 83% жителей Британии относятся к этому очень серьезно и делают это регулярно. Более ранние исследования показывали, что только 32% мужчин и 64% женщин моют руки после похода в общественный туалет.

Кроме того, обязательное ношение масок с общественных местах и соблюдение социальной дистанции положительно влияет на эпидемиологическую обстановку с гриппом. Во время кашля, чихания или разговора больной гриппом может распространять инфицированные капельки на расстояние до 1,8 метра.

Повсеместный карантин в учебных заведениях, в частности школах, предотвращает возникновение вспышек гриппа. Дети из-за слабого иммунитета и частых социальных контактов наиболее подвержены этому заболеванию и являются основным его разносчиком.