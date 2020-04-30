Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 30 апреля, в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
261 летальный случай, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 540 новых случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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