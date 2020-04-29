Где украинцы обязаны носить маски (список мест) [ Редактировать ]
Министерство развития громад и территорий Украины разъяснило термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима. Об этом сообщает "Интерфакс".
Карантинные мероприятия в части запрета нахождения в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно, установлены постановлением Кабмина от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Как отмечают чиновники, на законодательном уровне определения термина "общественное место" имеется лишь в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".
Так, согласно абзацу 2 статьи 1 указанного закона, общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
При этом в понимании Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" к общественным местам относятся следующие объекты:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
- помещения и заведения ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств;
- помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- помещения общежитий;
- аэропорты и вокзалы.
В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий.
Министерство развития громад и территорий напоминает, что статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, а именно за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.
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