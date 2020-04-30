Известная активистка Грета Тунберг выделит 100 тысяч долларов на лечение детей с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет The Guardian.

По информации, датская организация передала через экоактивистку деньги в фонд Unicef, которые направят в больницы, где прибывают маленькие инфицированные.

"Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке чрезвычайно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение детей, защиту их здоровья и продолжение их обучения", - сказала Тунберг.

Известно, что детская организация сможет направить выделенные средства на помощь детям, которые не могут получать должного общения и развития, находясь на изоляции.

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