Основатель Facebook выделит 25 млн долларов на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Марк Цукерберг собирается инвестировать деньги на борьбу с пандемией коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил предприниматель.
По его словам, миллиардер, совместно с фондом Билла Гейтса собирается инвестировать деньги в разработку вакцин и лекарств от коронавируса.
"Надеюсь, это произойдет через несколько месяцев, а не через год или больше. Я с нетерпением жду того, что разработает исследовательский центр Therapeutics Accelerator", - сообщил Цукерберг.
Отмечается, что препараты уже прошли необходимые испытания на безопасность и ожидается начало их клинических исследований.
Напомним, США занимает первое место по количеству заболевших в мире. В стране зафиксированы более 100 тысяч случаев.
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