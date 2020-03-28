Марк Цукерберг собирается инвестировать деньги на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил предприниматель.

По его словам, миллиардер, совместно с фондом Билла Гейтса собирается инвестировать деньги в разработку вакцин и лекарств от коронавируса.

"Надеюсь, это произойдет через несколько месяцев, а не через год или больше. Я с нетерпением жду того, что разработает исследовательский центр Therapeutics Accelerator", - сообщил Цукерберг.

Отмечается, что препараты уже прошли необходимые испытания на безопасность и ожидается начало их клинических исследований.

Напомним, США занимает первое место по количеству заболевших в мире. В стране зафиксированы более 100 тысяч случаев.