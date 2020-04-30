В четверг, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с их днем.

Украинские пограничники - настоящие герои. Каждый день - и днем, и ночью - вы стоите на страже нашей безопасности. Вы первыми встречаете гостей нашей страны и украинских граждан, которые возвращаются домой. И всегда первыми готовы защищать Родину от угроз - то атак врага, или нового вируса.

"И даже сегодня, в день профессионального праздника, вы продолжаете устойчиво нести службу, чтобы наши граждане знали - рубежи страны находятся под круглосуточным надежной защитой. Многие из вас отдали свои жизни, защищая границы Украины. И все мы верим, что вскоре мир вернется на наши рубежи", - написал президент.

А пока желаю вам, дорогие пограничники, несокрушимого боевого духа и сил. Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Спасибо за службу, которую вы несете с честью и достоинством. Искренне поздравляю с Днем пограничника! Мы гордимся вами!

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