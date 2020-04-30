Кому опасно есть помидоры [ Редактировать ]
Помидор - ценный продукт, который богат витаминами и антиоксидантами, играющими важную роль в борьбе с воспалениями. В частности, в них содержится липокин - антиоксидант, помогающий защитить сосуды и сердце, снижающий уровень холестерина и борющийся со свободными радикалами, передает newsyou.info.
Как ни странно, в термически обработанных помидорах липокина больше, чем в свежих. Поэтому так полезна томатная паста, желательно приготовленная самостоятельно, без большого количества соли и сахара. Рецепт ее приготовления прост – достаточно потушить помидоры на медленном огне, добавив любимые специи. Такой соус можно добавлять в разные блюда и сочетать с мясом или рыбой.
Однако, несмотря на пользу томатов, есть категории людей, которым они противопоказаны. Из-за высокого содержания органических кислот помидоры не рекомендуется употреблять при гастрите или язве желудка. Людям с заболеваниями почек томаты тоже не рекомендуются.
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