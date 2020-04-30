Apple и Google выпустили обновление для отслеживания больных COVID-19 [ Редактировать ]
Компании Apple и Google выпустили обновление, с помощью которых они смогут отслеживать больных коронавирусом по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, американские компании еще в начале этого месяца обнародовали амбициозный план по превращению миллиардов смартфонов по всему миру на маячки для отслеживания больных, зараженных коронавирусом. Таким образом они пытаются помочь органам здравоохранения бороться с этой болезнью.
Как отмечается, с помощью этих обновлений, пользователи Android-смартфонов и iPhone смогут указывать свои симптомы при подозрении на заражение коронавирусом, а операционные системы будут анализировать, с кем общался той или иной человек, и оповещать ее контактных лиц о том, что они, возможно, тоже заражены.
Кроме того, система будет отправлять уведомления пользователю о возможном контакте с больным, после того, как кто-нибудь из тех, с кем он общался, сообщит в специальном приложении об коронавирусных симптомах.
Ранее компания Google запретила своим сотрудникам использовать программу для видеоконференций Zoom в рабочих целях из-за уязвимостей в безопасности приложения.
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