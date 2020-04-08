Украинские суды перейдут в онлайн-режим без присутствия участников процесса.

Об этом сообщает Опендатбот.

По информации, судья будет проводить заседание и общаться со всеми участниками процесса по видеоконференции.

"13 апреля в суде будет рассматриваться иск ООО "Трансформ Энерджи" к Киевской таможни Гостаможслужбы о признании противоправными и отмене решений.

Истец обосновывает необходимость провести судебное дело в режиме онлайн применением карантинных мероприятий, которые затрудняют и делают невозможным для сторон реализовать свое право на участие в рассмотрении их дела в очном суде", - отмечается в сообщении.

Известно, что для корректного проведения онлайн-заседания всем участникам нужно иметь компьютер.

Кроме того, судебное заседание будет длится всего 40 минут, так как такое ограничение введено в самом приложении.

Ранее мы сообщали о том, что владелец приложения для видеоконференций Zoom увеличил свое состояние.