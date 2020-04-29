Американская корпорация Google объявила, что принадлежащий компании сервис видеоконференций Google Meet теперь доступен бесплатно всем пользователям. Раньше он был доступен только обладателям наборов облачных сервисов G Suite и G Suite for Education.

В Google Meet можно организовать конференции до 100 человек любой продолжительностью. После 30 сентября корпорация может ограничить длительность конференции одним часом.

В Google отмечают, что с января количество ежедневных пользователей приложения выросло в 30 раз и сейчас составляет 100 млн человек. Каждый день в приложении регистрируются свыше 3 млн новых пользователей.

В отличие от Zoom, где любой человек может подключиться к конференции по ссылке, в Google Meet необходимо быть зарегистрированным пользователем. В компании поясняют, что таким образом заботятся о безопасности пользователей.

Приложению Google Meet три года, в течение почти 12 лет Google предоставляла бесплатные видеоконференции через службу Hangouts, но она устарела, и ее популярность пошла на убыль. Компания также поддерживает приложение для видеосвязи Duo, доступное только на смартфонах.

Ранее компания Google запретила своим сотрудникам использовать программу для видеоконференций Zoom в рабочих целях из-за уязвимостей в безопасности приложения.