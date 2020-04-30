Зеленский поручил подготовить план выхода из карантина [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить план выхода из карантина в Украине. Об этом он заявил на совещании с представителями Кабинета министров и профильных ведомств, передает сайт президента.
На совещании обсуждалось, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус. Также была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.
"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.
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