Верховная Рада назначила министра экономики [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за назначение Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Его назначение поддержали 243 народных депутата. Об этом сообщает сайт Кабинета министров.
Кандидатуру Петрашко в парламенте представлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Игорь Петрашко имеет более 20 лет работы в сфере экономики и менеджмента.
"Я считаю его одним из лучших экономистов в Украине, он поможет нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса", - заявил глава правительства.
Сам Игорь Петрашко, выступая перед нардепами, заявил, что Украина сейчас входит в сложную экономическую ситуацию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. По его мнению, последствия того, что сейчас происходит в мире Украина, почувствует через 3-6 месяцев.
"Я вижу две задачи. Первое, это поддержать и сбалансировать украинского производителя, в ситуации, когда рынки начнут закрываться. Вторых, создание фундаментальных условий, чтобы и украинский бизнес чувствовал себя хорошо, и продолжался приток иностранных инвестиций", - заявил министр.
Игорю Петрашко 44 года. С апреля 2013 года он работает в агрохолдинге UkrLandFarming Олега Бахматюка заместителем генерального директора.
В 2007-2013 годах Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором. Некоторое время являлся главой департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".
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