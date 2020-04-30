В Черкассах открывают магазины и парки [ Редактировать ]
Городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов. Об этом говорится в соответствующем решении исполнительного комитета черкасской мэрии.
Согласно документу, работать разрешат только тем предпринимателям, которые будут придерживаться противоэпидемических требований законодательства.
Так, с 1 мая в городе разрешили работать:
- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу,
- парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонам ритуальных услуг, проектным организациям;
- рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;
- объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок
Также жителям Черкасс разрешили посещать парки, скверы, учреждения и аттракционы, размещенные на этих территориях.
Ранее мы писали, что Зеленский поручил подготовить план выхода из карантина.
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