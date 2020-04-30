В России премьер-миниcтр заразился COVID-19 [ Редактировать ]
Премьер-министр России Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом он сказал в пятницу, 30 апреля, во время сеанса видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей.
Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин российскому президенту и заверил, что планирует находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам.
Исполнять обязанности главы правительства России будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Ранее мы писали, что Россия сняла санкции с двух российских бизнесменов.
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