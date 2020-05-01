Названы регионы-лидеры по смертности от коронавируса [ Редактировать ]
Самый высокий уровень смертности от коронавируса COVID-19 имеет Черниговская область. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.
По состоянию на 30 апреля показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях:
- Черниговская (8,0%);
- Хмельницкая (6,1%);
- Ивано-Франковская (5,8%);
- Кировоградская (4,6%);
- Сумская (3,9%);
- Львовская (3,3%);
Полтавская (3,0).
Среди погибших от коронавируса преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%). 70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.
У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное. 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Девять человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.
По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составляет 0,62 на 100 тысяч населения. Летальность - 2,5%.
От COVID-19 погибло 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.
62% умерших находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней.
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