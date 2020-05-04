Сербия отменяет чрезвычайное положение из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на следующей неделе Сербия прекратит действие чрезвычайного положения из-за коронавируса, так как уровень заболеваемости значительно снизился. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, комендаднтский час отменят уже до четверга.
"Условия были выполнены . Мы должны отменить комендантский час к четвергу", - сказал президент страны.
Ожидается, что Сербия на следующей неделе возобновит автобусное и железнодорожное сообщение и разрешит коммерческие рейсы в конце мая.
Торговые центры, кафе и рестораны также будут открыты при условии сохранения социальной дистанции. Большинство санитарных и медицинских мер по борьбе с пандемией сохранят.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них почти 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.
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