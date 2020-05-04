Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на следующей неделе Сербия прекратит действие чрезвычайного положения из-за коронавируса, так как уровень заболеваемости значительно снизился. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, комендаднтский час отменят уже до четверга.

"Условия были выполнены . Мы должны отменить комендантский час к четвергу", - сказал президент страны.

Ожидается, что Сербия на следующей неделе возобновит автобусное и железнодорожное сообщение и разрешит коммерческие рейсы в конце мая.

Торговые центры, кафе и рестораны также будут открыты при условии сохранения социальной дистанции. Большинство санитарных и медицинских мер по борьбе с пандемией сохранят.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них почти 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.