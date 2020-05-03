Обнаружен новый фактор смерти от коронавируса [ Редактировать ]
Недостаток витамина D в организме может увеличивать риск смерти от коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Результаты их исследований опубликованы в журнале Research Square.
Специалисты сравнили средний уровень витамина D в 20 европейских государствах. Обнаружилась обратная зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.
"Особенно низкий уровень витамина D наблюдался у жителей Испании, Италии и Швейцарии... Мы советуем принимать витамин D для защиты от коронавируса", — говорится в исследовании.
Также отмечается, что недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами коронавируса.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них почти 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.
по теме
Коронавирус "атаковал" более трех миллионов человек
Число зараженных коронавирусом в мире выросло до 3 миллионов
В США коронавирус "убил" 50 тысяч человек
По состоянию на пятницу, 24 апреля, в США число жертв коронавируса COVID-19 превысило 50 тысяч
COVID-19 забрав життя 190 тисяч людей
За кордоном на лікуванні від коронавірусу перебуває 161 українець. Про це повідомили в МЗС. Найбільше наших співвітчизників захворіло в Італії. Також недужі є у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах
Выход из карантина: Зеленский назвал два главных условия
В четверг, 23 апреля, президент Украины обратился к жителям страны, записав видео
Іран обігнав Китай за кількістю заражених коронавірусом
У світі занедужали на коронавірус понад два мільйони 600 тисяч осіб. Більш як 180 тисяч померли. Іран за кількістю заражених обігнав Китай - там майже 86 тисяч хворих