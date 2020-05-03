Недостаток витамина D в организме может увеличивать риск смерти от коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Результаты их исследований опубликованы в журнале Research Square.

Специалисты сравнили средний уровень витамина D в 20 европейских государствах. Обнаружилась обратная зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.

"Особенно низкий уровень витамина D наблюдался у жителей Испании, Италии и Швейцарии... Мы советуем принимать витамин D для защиты от коронавируса", — говорится в исследовании.

Также отмечается, что недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами коронавируса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них почти 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.