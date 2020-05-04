В понедельник, 4 мая, польские консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине.

Как сообщается, в начальный период будут приниматься только документы для выезда на работу в сфере сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подачи документов на визу нужно зарегистрироваться в электронной системе e-konsulat.

При этом в посольстве предупреждают, что получение визы в других целях, кроме вышеперечисленных категорий, пока невозможен.

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