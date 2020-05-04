Смягчение карантина: что откроется 11 мая [ Редактировать ]
В Украине 11 мая начнется первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Стало известно, что откроется уже со следующей недели.
Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть следующие объекты с соблюдением карантинных мер:
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- часть объектов индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты);
- тренировки в командных видах спорта;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- кофейни (обслуживание на вынос);
- автомойки, веломагазины, велопрокат;
- заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.
На втором этапе в Украине планируют разрешить бытовое обслуживание населения, работу заведений общепита (обслуживание на вынос), фитнес-центров, отелей, а также возобновится обучение выпускных классов в школах и проведение спортивных соревнований без зрителей.
Далее возобновятся пассажирские перевозки в пределах области, откроются ТРЦ, заведения общепита с посетителями. На четвертом этапе возобновят работу общественного транспорта и метро. При условии прекращения внутренней передачи вируса ограничения будут полностью отменены.
В Киеве презентовали свой план смягчения карантина. Так, в столице на первом этапе, который начнется 12 мая, откроют продовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, кафе (на вынос), парки и скверы (для групп не более двух человек), автокинотеатры.
Ранее мы писали, что число жертв от коронавируса в Украине превысило 300.
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