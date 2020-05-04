В Киеве уменьшается число зараженных, но стало больше "тяжелых" случаев [ Редактировать ]
За минувшие сутки еще у 24 киевлян подтвердили заболевание коронавирусом. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
На понедельник, 4 мая, в украинской столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 19. Из них 27 человек умерли.
За минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин (в возрасте от 27 до 81 года), 8 мужчин (от 19 до 74 лет) и 17-летнего парня. В больницы Киева госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмониями - 413 пациентов", - сообщил Виталий Кличко.
Лидерами по количеству инфицированных является Печерский и Дарницкий районы столицы.
"Подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных. Дарницкий район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности", - отметил мэр Киева.
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