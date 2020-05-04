НБУ выпускает новую памятную монету, посвященную победе над нацизмом [ Редактировать ]
Во вторник, 5 мая, Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Посвящена увековечению памяти и победе во Второй мировой войне - самой кровавой в истории человечества, которая длилась шесть лет. Военные действия проходили на территории 40 государств и принесли человечеству огромные страдания. Значительный вклад в победу над нацизмом сделала Украина, территория которой с июня 1941 года до октября 1944 года была центральным участком всего европейского плацдарма военных действий. Во время Второй мировой войны Украина понесла огромные людские (примерно 9-10 млн человек) и материальные потери", - сказан ов сообщении.
Монета "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" номиналом 5 гривен выполнена из нейзильбера, ее вес - 16,54 грамма. Монета отчеканена в качестве "UNC" тиражом 40 000 штук.
Как сообщали "Подробности", Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.
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