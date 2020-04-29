НБУ введет в обращение монету номиналом 10 гривен [ Редактировать ]
Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
С 3 июня монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно будет свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках.
"На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах. С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам", - говорится в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.
Новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от х монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
Ранее сообщалось, что НБУ ввел спецмеры на период карантина.
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