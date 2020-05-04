Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу [ Редактировать ]
В понедельник, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Ранее Зеленский заявил, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.
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