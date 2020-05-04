Підтримка економіки та вихід з карантину: співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко прокоментував найболючіші для українців питання

Які рішення потрібні, щоб підтримати нашу економіку під час коронакризи, та коли зможемо вийти з карантину?