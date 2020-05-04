Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса: Зеленский назвал причины [ Редактировать ]
В понедельник, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось избежать критического сценария пандемии коронавируса по двум причинам. Об этом он заявил в своем видеообращении.
По его словам, первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса.
"Жесткие, но, как показало время, - правильные. Вторая - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавируса", - заявил он.
При этом он добавил, что полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.
"Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. Смертей до конца года. Мы могли иметь не 12, а 200 тыс. заболевших", - добавил Зеленский.
Ранее мы писали, что президент поздравил украинцев с Днем пограничника.
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