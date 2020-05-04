В понедельник, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось избежать критического сценария пандемии коронавируса по двум причинам. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса.

"Жесткие, но, как показало время, - правильные. Вторая - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавируса", - заявил он.

При этом он добавил, что полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

"Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. Смертей до конца года. Мы могли иметь не 12, а 200 тыс. заболевших", - добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что президент поздравил украинцев с Днем пограничника.