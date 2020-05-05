Туреччина почне виходити з карантину вже наступного тижня, перший етап послаблення обмежень запланований на 11 травня, - про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган.

З наступного понеділка в країні відновлять роботу перукарні й торговельні центри. Пенсіонерам та дітям дозволять перебувати на вулиці, утім, не більше чотирьох годин на добу.

Крім того, відкриють на в'їзд і виїзд 7 провінцій країни, серед них і Анталію. Та пом'якшення карантину не стосується навчальних закладів - школи в Туреччині зачинені аж до кінця травня.